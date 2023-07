Geheimnisvolle Schönheit aus Italien

Eine Haut wie weißer Marmor und Lippen so rot wie Blut: Die "Weibliche Büste" des Bildhauers Francesco Laurana zählt zu den raren Porträtköpfen der Frührenaissance, deren farbige Wachsverzierung erhalten geblieben ist. Handelt es sich um die von Dichter Petrarca angebetete Laura? Die kleine Schau "In Love with Laura. Ein Geheimnis in Marmor" zeigt zwei weitere Büsten aus der New Yorker Frick Collection und geht anhand von Handschriften der Identität der Dargestellten nach. Kunsthistorisches Museum, bis 15.10.