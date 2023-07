Gemütlich, kauzig und sehr amerikanisch

In den letzten zehn Jahren hat der US-Songwriter Kevin Morby heimlich, still und leise ein beachtliches Solowerk von sechs Studioalben vorgelegt. Das jüngste davon, "This Is a Photograph", datiert aus dem Jahr 2022 und ist ein guter Einstieg in seine Welt, zeigt es doch Morbys Facettenreichtum. Von leisem Folk über Breitwand-Rock in gemütlichem Tempo à la The War on Drugs bis zu Soul und Bluegrass versteht er sich auf eine Menge, das meiste davon ist im Sound dezidiert amerikanisch gehalten. Der Gesang kommt etwas kauzig daher, die Songs sind hübsch melodiös.

Nun holt er seinen vergangenen Sommer entfallenen Wuk-Gig nach. Weil das Wuk gerade Baustelle ist, gibt Morby ein bestuhltes Konzert im Theater Akzent. SF

Theater Akzent, Fr 20.00