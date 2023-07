GUT, BÖSE, JENSEITS

Gut

Obwohl es die Behörden verboten hatten, demonstrierten Teile der türkischen Bevölkerung für die Rechte von LGBTQI-Personen. In Istanbul wurden sie von der Polizei aufgehalten und angeblich angegriffen. Wir finden: stolz und mutig.

Böse

Den US-Bundesstaat Nevada sucht die Mormonen-Heuschrecken-Plage heim. Millionen handgroße Insekten hüpfen durch die Straßen. Alle fünf Jahre kommt es laut Experten zur Invasion. Wir vermuten: gelebte Polygamie.

Jenseits

In Tirol knallte ein Golfball einer Frau an den Kopf, sie wurde genäht. Verantwortlich war ein isländischer Spieler, der einen Fehlschuss eingestand. Irrer Wasserverbrauch, teuer und gefährlich. Wir fordern: Golf over!