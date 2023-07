Das Bemerkenswerte an vielen konservativen ÖVP-Politikern ist, dass sie wirklich aus der Zeit gefallen scheinen. Sie bemühen sich nicht einmal darum, ein bisschen modern zu sein. Wir schreiben das Jahr 2023. Mütter dürfen - ohne Zustimmung ihrer Männer oder der ÖVP - arbeiten. In der Theorie. In der Praxis aber sorgen die (meist männlichen) Kommunalpolitiker dafür, dass die Frauen brav zuhause bleiben. Leute wie Christian Dörfel etwa. Seinesgleichen will, dass die Weiberleut dort am Herd stehen und das Kind abfüttern müssen, weil es keine Alternative dazu gibt. Jetzt kommen aber so Stadtleut auf die Idee, einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung zu normieren. Denn nur durch diesen ist die meist männlich geprägte Kommunalpolitik gezwungen, entsprechende Angebote zu schaffen. Was soll Christian Dörfel jetzt tun?

Er hat ein Argument, und das lautet so: "Jetzt kann man sagen, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ist eigentlich der direkte Weg zur Zwangsarbeit junger Mütter, und das wollen wir nicht." Wir, Christian Dörfel, der Patriarch aus Linz. Er will, dass Kinderbetreuung Zwangsarbeit der Mamas bleibt.