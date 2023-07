Die Rossau sind kleine, recht ruhige Straßen und Gassen, in denen völlig normale Häuser stehen. Was jetzt ein bisserl öd klingt, zog in den vergangenen 30 Jahren aber interessante Leute an, die interessante Dinge tun, und das erfreulicherweise oft im kulinarischen Sektor.

Den hippen Bogen des Servitenviertels sparen wir diesmal aus, beginnen an dessen Rand bei Kiang Wine and Dine: Joseph Kiang hatte in den 90er-Jahren ein hübsches Designer-Lokal in der Lederergasse, ging dann mit seiner Frau Li Chen nach Peking, wo sie ein Restaurant mit europäischer Küche und österreichischen Weinen führten.

Bis sie 2013 zurückkamen und eine winzige Bar mit aufblasbarem Interieur am Yppenplatz übernahmen und ganz großartiges China-Streetfood zu tollen Weinen servierten. 2015 übersiedelten sie das Projekt in die Grünentorgasse, das Prinzip blieb gleich, Lokal und Speisekarte sind etwas größer.