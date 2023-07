Homebase Wien

ImPulsTanz '23 bringt auch die österreichische Tanz-und Performanceszene geballt auf die Bühne. Doch wo Wien draufsteht, ist nicht immer Wien drinnen. Wie das gesamte Festival ist auch die heimische Tanz-und Performanceszene international. Manche Künstler:innen sind von weit her gekommen, um zu bleiben, andere erfreuen regelmäßig als Gäste.

Auch die jungen Choreograf:innen, die in der Serie [8:tension] zeigen, was die Zukunft von Tanz und Performance (möglicherweise) bringen wird, haben ihren Platz. [8:tension] ist eine Startrampe, die die Teilnehmer:innen mit Schwung ins Hauptprogramm schleudert. Die Young Choreographers, die in der AT-Gruppe zusammengefasst sind, haben zumindest ein Standbein in Wien.

Anna Biczók etwa, sie zog 2023 von Budapest nach Wien. Im Vorjahr war sie besonders häufig da, hat mit einem Stipendium an den vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten im EU-weiten Projekt Life Long Burning teilgenommen, an ihrem neuen Stück "DELICATE" gearbeitet und war überdies in Stücken von Claudia Bosse und Karin Pauer im Tanzquartier und im brut zu sehen. "DELICATE" hat Biszók in ihrer Heimat uraufgeführt, nun bekommt das hochgelobte Stück auch das Wiener Festival-Publikum zu sehen.