"Ich habe mich 20 Jahre lang nicht getraut"

Er verschiebt den Fokus auf die Schwarzen Bediensteten der Filmgeschichte, tanzt neben sechs anderen ein Solo zu Keith Jarretts "The Köln Concert" und vermischt die größte Laufsteg-Show seiner Karriere mit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung: Trajal Harrell gehört zu den wichtigsten Interpreten des zeitgenössischen Tanzes. Sein Name steht in diesem Jahr gleich mehrmals am Spielplan des ImPulsTanz-Festivals. Im Gespräch zeigt sich der amerikanische Tänzer und Choreograf bestens gelaunt.

Falter: Mister Harrell, heuer sind Sie

mit drei Arbeiten in Wien, zwei davon tragen das Wort "Cat" im Titel. Mögen Sie Katzen besonders gerne?

Trajal Harrell: "Maggie The Cat" spielt definitiv auf den Catwalk an. "The Cat's Meow" hatte damit eigentlich nichts zu tun, der Ausdruck meint etwas besonders Verführerisches. Aber nachdem das Stück meine größte Laufsteg-Choreografie ist, habe ich den Titel unterbewusst vielleicht doch auch aus dem Grund gewählt.