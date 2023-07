ImPulsTanz Soçial: Dance the pain away

Merrill Nisker eine Ikone der feministischen, sexuellen Gleichberechtigung zu nennen, ist keinesfalls übertrieben. Sie hat Sätze wie "Fuck the pain away" oder "Diddle my skittle" (huch) geprägt und inszeniert bei ihren Shows lust-und humorvoll weibliches Begehren als Motor zur Selbstermächtigung.