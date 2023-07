In einem Rollbett rundumadum rollen

Evangelium des 11. Sonntags im Jahreskreis, Lesejahr A: "Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. (...) Diese zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: (...) Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben."(Mt. 9, 36-10,8)

Hannes und eze, meine Engel Gottes, hielten, wie all meine vielen Helfys die 27 Jahre vorher, mit mir Elendem auch heuer die Schwulenparade ab. Bei der allerersten Parade, 1996, saß ich noch in einem Fiaker und las lässig die Neue Zürcher Zeitung rund um den Ring. Doch Fiakerfahren ist für Pferde ungesund.

Im Auto geht's mir immer schlecht. Wir waren mit Startnummer 84 weit hinten, vorne hatte die Parade kurz nach 13 Uhr begonnen, doch die "Phettberg-Kolonie" kam nicht voran. Nach einer Viertelstunde "Höllenlärm" hab ich beschlossen, dass ich nicht mehr kann und bat meinen Chauffeur Hannes, den Tragedienst anzurufen, um wieder heimgetragen zu werden. Das war um circa halb vier, wir waren zwischen Schottenring und Börse gestartet und noch nicht einmal beim Schottentor angekommen. Die Stadt Wien ist Gott sei Dank sozial und der Tragedienst hat mich wunderbar ins Bett zurückgetragen.

Hannes pendelt mit dem Auto nach Wiener Neustadt, und ich bettle ihn jeden Tag an, mir von der Tankstelle ein Crocodile-Weckerl mitzubringen. Dieses Crocodile-Gebäck ist phänomenal gut gebacken! Auch bei der Regenbogenparade hatte ich so ein Weckerl als Proviant mit. Ich habe nur eine Sorge, wenn ich nächstes Jahr nicht mehr Parade fahre, bekomme ich auch kein Crocodile-Weckerl mehr?

So entstand die Idee, mich in einem Rollbett rundumadum zu rollen. Die Kranken haben doch auch ein Recht auf diese vielen Buchstaben (LBTIQ+), das würde ich dann symbolisieren! Ich könnte dort Ohropax als Gehörschutz haben und vor endloser Dauer, Sonne, Hitze und Lärm könnt ich mich in meiner Tuchent verkriechen.

Wie die färbige Tageszeitung Täglich Alles muss ich halt auch lernen, zu verschwinden! Unsere Grundidee der Sadomasochismus-Initiative hab ich schon längst verschlafen bzw. verschwitzt. Wie Jesus zwölf auswählte, sind wir halt die LGBTIQ+!