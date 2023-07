Kann ich hier einziehen?

Die beiden Geschäftsgründerinnen (Carola Pojer links, Andreea Cebuc rechts) haben ihr „House of Auster“ nach einer Muschel benannt, in der man vielleicht eine Perle findet (Foto: Christopher Mavrič)

Auf Höhe Westbahnhof war der Neubaugürtel vor zwölf Jahren noch das Zuhause der Rotlichtszene, eine der stressigsten Straßen Österreichs ist er geblieben. Hier leben kaum Bobos, hier flanieren keine Touristen, zum Leben an der Autoader sind die kleinen Leute gezwungen. Jedenfalls bis jetzt.

Hausnummer 20, Klingel "House of Auster", erster Stock. Plötzlich steht man in diesem lichtdurchfluteten Altbau und vor einem Einkaufskonzept der Zukunft. Denn diese Zinshauswohnung ist ab Freitag, dem 23. Juni, ein "Shoppable Apartment". Also ein Lifestyle-Shop, der sich als "echtes Zuhause" tarnt. Seinen Gästen das Gefühl gibt, gerade ins Allerheiligste zweier Gutverdiener einzutreten.

Im Esszimmer ein Holztisch, an dem eine halbe Schulklasse Platz fände, rundherum Vintage-Stahlrohrsessel oder pudrig-rosa lackierte Holzstühle. Als Gedeck eine Vase im Beulendesign, gestaltet von der Designerin Louise Roe. "Es muss nicht alles zusammenpassen", sagt Andreea Cebuc, so bekomme die Einrichtung schließlich Charakter. Zum Beweis hängt über dem Esstisch eine orange Lampe wie der Tupfen auf dem I.