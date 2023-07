Körper mit Visionen

Es ist leicht, den Überblick zu verlieren zwischen Namen wie ATLAS, dance-WEB und den professionellen Workshopangeboten. Was das ImPulsTanz-Festival besonders macht, ist nicht nur das große Publikumsangebot, sondern mindestens genauso die sehr begehrten Programme für die Generation zwischen Ausbildung und künstlerischen Anfängen. Es lohnt sich auch für Zuschauer:innen, den Fokus auf die jungen Choreograf:innen und Künstler:innen zu legen, die jedes Jahr in der [8:tension] Young Choreographers' Series vorgestellt werden. Christine Standfest leitet und kuratiert das Programm, welches dieses Jahr aus neun Beiträgen aus Ländern wie Australien, Ungarn, Griechenland, Österreich, Norwegen und Portugal besteht. Während es in den Anfängen immer streng acht Beiträge waren, variiert die Menge an Performances seit ein paar Jahren.