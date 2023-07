Körperlichkeit und Kamerablick

Am 24. Februar 2022 musste Anton Ovchinnikov, Mitbegründer der Contemporary Dance Platform Ukraine, Kyiw verlassen und fand sich in dem 50 Kilometer entfernten Dorf Morozivka wieder. Der Kriegsbeginn versetzte ihn in Schockstarre. Als er draußen am weiten Feld wieder zu tanzen begann, entstand daraus der 15-minütige Film "Monochrome". Am 18.7. gibt es die erste Vorführung mit Artist Talk, danach ist der Film an mehreren Terminen bis 27.7. im mumok zu sehen.