Mehr davon: Beisl-Recycling

Das Wiener Beisl ist auch optisch definiert: die Holz-verkleideten Wände, die Raumteiler mit Milchglasscheiben, die Resopal-Tische, Schank-und Kühlanlagen ... Gastronomische Ästhetik pur.

Es gibt zum Glück noch viele, wunderschöne, alte Gasthäuser in Wien, in denen auch noch Wienerisch gekocht wird. Es gibt aber auch wunderschöne, alte Gasthäuser in Wien, durch die ein frischer Wind weht:

Léontine Ein hübsches, kleines Lokal war dieses Beisl im Diplomatenviertel immer schon. Als Ninon-Theresia Roux und ihr Lebensgefährte Nicolas Scandella 2015 das Lokal übernahmen, renovierten sie aber so präzise, dass einem fast die Spucke wegbleibt, weil die alte Bretschneider-Schank so strahlt. Und man kann hier wahnsinnig gut essen auch noch, moderne, südfranzösische Edelbistro-Küche.

3., Reisnerstr. 39, Tel. 0650/856 69 99, Di-Sa 11.30-15, Do-Sa 18.30-24 Uhr, www.leontine.at

Reznicek Reznicek war großartig, Innereien, Gansl, Schnitzel. Wie schön das alte Gasthaus war, zeigte sich aber erst nach der sensiblen Renovierung durch Sommelier Simon Schubert und Koch Julian Lechner. Wow! Eine der besten neo-wienerischen Küchen derzeit. 9., Reznicekg. 10, Tel. 01/310 44 07, Di-Sa 17-1 Uhr, www.reznicek.co.at

Weinhaus Pfandler Das Weinhaus Pitzl machte 1955 auf, wurde danach nie verändert, alles blieb an seinem Platz. Dann machte es zu, Roman Pfandler übernahm, ergänzte, polierte, präsentierte. Ein Lokal wie aus dem Museum, Stimmung, Publikum und Karte sind aber modern, jung und lustig. 12., Dörfelstr. 3a, Di-Sa 16-22, ww.weinhaus-pfandler.at

Stafler Ähnlich hier: Das Weinhaus Wunsch wurde von Herrn Wunsch über die Jahrzehnte hin liebevoll gepflegt. Dann ging er in Pension, das Ehepaar Stafler (Stammgäste aus dem Grätzel) übernahm, entrümpelte, ließ das Gasthaus in seiner vollen Schönheit erstrahlen. Und kocht großartig südtirolerisch. 12., Ehrenfelsg. 4, Tel. 01/815 62 35, Di, Mi 11.30-15, Di-Sa 17.30-23 Uhr, www.stafler.at