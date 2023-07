Peter Schreiner (1957-2023)

Dem breiten Publikum blieb der Filmemacher Peter Schreiner unbekannt, in Fachkreisen galt er als großer Könner seines Mediums. Schreiner zeichnete meist für Regie, Kamera und Schnitt gleichzeitig verantwortlich und wurde bei Festivals geehrt. Schon mit 14 Jahren experimentierte er mit Super-8-Film, später studierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 1991 war "I Cimbri - Die Zimbern" im Forum der Berlinale zu sehen, für den Dokumentarfilm "Bellavista" erhielt er 2007 den Großen Diagonale-Preis. Sein letzter Film "Tage" wurde heuer beim Filmfestival Rotterdam präsentiert. Das Filmarchiv würdigte ihn zuletzt mit einer Retrospektive und einem Buch. Peter Schreiner verstarb am 9. Juni im Alter von 66 Jahren.