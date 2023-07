Mit Rap im Ohr in die Ferien

Die Sommerferien sind zum Greifen nahe. Die Noten stehen fest, die letzten paar Schultage - Formsache. Gut möglich, dass manche Wiener Schülerinnen und Schüler es nicht mehr ganz so ernst nehmen und mal einen Tag schwänzen. Das mag bei einigen freilich daran liegen, dass für sie das Ein-Tages-Hip-Hop-Festival Not Afraid Pflichtunterricht ist. Einlass ist bereits um 12 Uhr. Am Nachmittag sind coole heimische Acts wie Crack Ignaz zu hören. Die Stars sind der deutsche Muskelprotz Kontra K, Altspatz Sido und Lokalmatador Yung Hurn. Nur der Headliner kommt aus USA: Machine Gun Kelly ist ein Rapper mit hoher Silben-pro-Sekunde-Frequenz. Ah ja: Am nächsten Tag wäre wieder Schule. SF

Metastadt, Di 12.00