Nachrichten aus dem Inneren

Es gibt da zwei, die lassen unser Falter-Leben gut klingen und in bunten Bildern strahlen. Als Josef Redl und ich vorige Woche zum neuen SPÖ-Chef Andreas Babler fuhren, musste Philipp Dietrich seinen schweren Rucksack erst in die Bimmelbahn nach Traiskirchen schleppen. Dann kam ein Anruf, und wir hüpften wieder raus und in die U1 Richtung Löwelstraße. Die Wege der Sozialdemokratie sind nicht immer vorhersehbar, das trifft nicht nur Excel-Tabellen, sondern auch Journalisten. Natürlich haben wir Philipp gefragt, ob sein schwerer Rucksack und wir ein Stück des Weges gemeinsam gehen sollen.