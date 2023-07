Nachschlag bei Shakespeare

Let 's get rid of Shakespeare", sagt Jan Lauwers, Mastermind und künstlerischer Leiter der belgischen Needcompany, die seit den 1980er-Jahren die europäische Tanz-und Theaterszene aufmischt und auch bei ImPulsTanz mit all ihren Ablegern regelmäßig zu Gast ist.

Shakespeare loswerden, lautet also das Motto fürs diesjährige Festival-Engagement der Needcompany, nämlich den, der seit Jahrhunderten in den Theatern rauf und runter gespielt wird.

Gleich mit zwei Stücken versucht sich die Truppe sämtlicher Tragödien und Komödien des Meisters zu entledigen -in insgesamt bloß vier Stunden.

Ein schwieriges Unterfangen? Nicht für Herrn Lauwers. Shakespeare sei der meistgespielte Autor überhaupt im europäischen Theater, eine Obsession, sagt er: "Shakespeare ist kontrovers. Entweder man liebt oder man hasst ihn. Viele Menschen würden seine Stücke am liebsten zerstören. Zu viel Gewalt, zu viel Gerede, die Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus. Aber sie sind halt immer noch Spiegel unserer Gesellschaft." Etwas ist faul im Staate Märchenland: Mit "Billy's Violence"(Tragödien) und "Billy's Joy" (Komödien) will der belgische Theatermacher Shakespeare neu schreiben oder überschreiben. Er stellt sich die Frage, was passiert, wenn man zum Beispiel aus "Othello" die Figur des Jago herausnimmt -ein anderer Blickwinkel auf die Story beginnt.