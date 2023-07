Licht ausschalten und andere neue Gewohnheiten

Satellitenbilder zeigen, dass es nachts auf der Erde so aussieht, als würden wir umgekehrt in den klaren Sternenhimmel schauen. Diese Lichtverschmutzung ist menschengemacht, wir selbst könnten sie auf ein Minimum beschränken. Zwei Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation DarkSky Switzerland beschreiben hier sehr sachlich, warum und wie künstliches Licht uns und die Tierwelt verstört und wie man es in den eigenen vier Wänden umweltbewusster einsetzen kann.