Neue Platten

Pop

QOTSA: In Times New Roman

Ein Sorgerechtsstreit, eine Krebsdiagnose: Josh Homme, Leader der Queens of the Stone Age, hatte zuletzt kaum Grund zur Freude. Mit seiner Formation, die im Zeichen des Stoner-Rock gestartet war und dann eine Art Konsensband geworden ist, legt er nach sechs Jahren Pause wieder Neues vor. Die Platte beginnt dicht und knochentrocken, reitet im weiteren Verlauf in sehr melodiöse Gefilde aus und verliert irgendwann den Faden. Wir vergeben 6 von 10 tiefer gestimmten Gitarren. (Matador)

Jazz

M. Formanek Elusion Quartet: As Things Do

Einmal mehr beweist US-Bassist Michael Formanek seinen Fixsternstatus als Instrumentalist, Komponist und Bandleader. Mit Tony Malaby (ss, ts), Kris Davis (p) und Ches Smith (dr, vib) definiert er hier im Elusion Quartet den State of the Art. In einer rar gewordenen Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit werden erratischer Eigensinn und eingängige Energetik versöhnt, spröde poetische Introvertiertheit und Free-Jazz-Messe unter einen Hut gebracht. Ein Album des Jahres! (Intakt)

Klassik

Louise Farrenc: Symphonies 1-3

Louise Farrenc war Pianistin, Klavierprofessorin und eine der wichtigsten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts. Nun liegt eine erste Gesamteinspielung ihrer Orchestermusik auf historischen Instrumenten vor. Am Pult des famosen Insula Orchestra beweist die französische Dirigentin Laurence Equilbey, dass Farrencs Musik jener ihrer männlichen Kollegen in Sachen Eleganz, Dramatik und Virtuosität in nichts nachsteht. Höchste Zeit, sie auf die Konzertbühne zu hieven. (Erato)