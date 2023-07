"Nicht alle wollen DEMOKRATIE UND LIBER ALEN KAPITALISMUS"

Die 90er beginnen für Jens Balzer mit dem Fall der Berliner Mauer und enden mit dem Terroranschlag vom 11. September 2001. In seiner Analyse "No Limit" verknüpft der deutsche Autor die politische und gesellschaftliche Entwicklung dieser hoffnungsvollen Ära kenntnisreich und gut lesbar mit ihrer Popkultur.

"No Limit", benannt nach einem Eurodance-Hit, schließt an seine Bücher über die Seventies ("Das entfesselte Jahrzehnt") und die Eighties ("High Energy") an. Es führt von den "temporären autonomen Zonen" im Techno-Berlin zu den "national befreiten Zonen" des deutschen Ostens, vom Turbofolk des zerfallenden Jugoslawiens zu den Heilsversprechen des Internets und von Nirvana bis zur Love Parade.

Balzer spannt einen Bogen von der Fatwa gegen Salman Rushdie über die Körperpolitik am Strand von "Baywatch" bis zum Versagen in Sachen Klimaschutz. Von der Dekade bleibt letztlich vor allem eines: große Ernüchterung über ein neues Erstarken nationaler Identitäten und derlei Fehlentwicklungen mehr. Das sei ihm beim Schreiben auch aufgefallen, sagt der Autor: "Ich ging da euphorischer rein, als ich rauskam."