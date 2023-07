Nihilist mit Landschaftsfaible: Er ließ die Dunkelheit leuchten

Langsam, aber sicher geht in der US-Literatur die Ära der sie lange prägenden Männer zu Ende. Philip Roth und John Updike sind schon länger tot, Thomas Pynchon und Don DeLillo beide 86 Jahre alt.

Nun ist kurz vor seinem 90. Geburtstag ein weiterer Großschriftsteller aus einer für den amerikanischen Roman äußerst fruchtbaren Periode gestorben.

Cormac McCarthy hatte eine ungewöhnliche Karriere inklusive spätem Ruhm, der auf zwei Büchern bzw. deren Verfilmungen beruhte: "No Country for Old Men" (2005, zwei Jahre später von den Coen-Brüdern auf die große Leinwand gebracht und mit vier Oscars ausgezeichnet) und "The Road" (2007, der Film von 2009 war auch nicht schlecht und hatte obendrein einen Soundtrack von Nick Cave und Warren Ellis vorzuweisen).

McCarthy schrieb, beginnend in den 1960ern, über Jahrzehnte Genreliteratur um Außenseiterfiguren, die von der Kritik mit den Etiketten "Southern Gothic" und "Country Noir" versehen wurde und ansonsten wenig Eindruck hinterließ. Für ein breiteres Publikum waren seine Bücher zu schonungslos düster.

Erst mit knapp 60 machte ihn der National Book Award für den Roman "All the Pretty Horses" zumindest literarisch Interessierten bekannt. Als "No Country for Old Men" und "The Road" durch die Decke gingen, war McCarthy über 70 und reagierte auf seine Weise auf die plötzliche Popularität -gar nicht.

Er ließ 15 Jahre verstreichen, ehe er 2022 mit dem zweiteiligen Roman "Der Passagier"/"Stella Maris" einen Punkt hinter sein Werk setzte. Fans seiner Finsternis reagierten enttäuscht, weil diese Bücher nicht ausschließlich bedrückend schwer, sondern auch von Witz durchzogen waren. Als Humorbolzen wird Cormac McCarthy freilich nicht in die Literaturgeschichte eingehen.

Er war erstens der Mann der Endzeitgeschichten und zweitens ein großartiger Landschaftsschilderer. Und bei allem Hang zum Nihilismus gelang es ihm mit seiner klaren Sprache, die Dunkelheit zum Leuchten zu bringen.