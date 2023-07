Ob man sich mehr engagieren sollte

Wir waren im Kino und ich habe mir endlich den Nan-Goldin-Film angesehen, "All the Beauty and the Bloodshed" von Laura Poitras. Das ist schon ein paar Tage her, und noch immer denke ich darüber nach. Es ist ein sehr schöner und auch ganz trauriger Dokumentarfilm über Goldins Arbeit und Goldins Lebensgeschichte, aber er ist auch so ermunternd und inspirierend.