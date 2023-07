Papageientauchergin zum Vatertagsnachtrag

In Sachen Vatertagsnachtragsbespaßung kann ich ankündigungsgetreu nachtragen, dass diese am vergangenen Samstag erfolgreich über die Bühne gegangen ist. Ich hatte das Backhendl und diverse Getränke. Neben dem vermutlich letzten T-Shirt der RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), das ich noch nicht besitze (das mit dem Starmurmurationsmotiv), habe ich auch noch eine Flasche Papageientauchergin geschenkt bekommen. Er ist nach der nordöstlich von Reykjavik im Kollafjörður-Fjord gelegenen, von Küstenseeschwalben, Eissturmvögeln, Gryllteisten und eben auch Puffins bewohnten Insel Lundey benannt, die man nicht mit den anderen beiden Lundeys verwechseln darf, die um Island ausgestreut wurden - wer auch immer für das isländische Inselbenennungsmanagement verantwortlich ist, hat entschieden zu viele Monty-Python-Sketches gesehen -, nämlich Lundey in der Skjálfandi-Bucht nördlich von Húsavík und Lundey im Skagafjörðurgut östlich von Sauðárkrókur (und wer jetzt mutmaßen sollte, dass ich eine unerschöpflich kindliche Freude an komischen Buchstaben habe, liegt vollkommen richtig). Damit aber noch nicht genug. Lange nicht genug. Der Papageientauchergin weist nämlich auch noch weil er - so ist dem Beipacktext zu entnehmen - mit einer Essenz der Blauen Klitorie versetzt wurde. Auf so was muss man erst einmal kommen! Zumal diese Blume, wie ich dem aberwitzig detailfreudigen Wikipedia-Eintrag entnommen habe, in über 100 tropischen und subtropischen Weltwinkeln vorkommt - etwa auf Guam, Palau, Papua-Neuguinea und den Adamanen -, definitiv aber nicht auf Island. Ob also Clitoria ternatea dort eingeflogen, in Glashäusern gezüchtet oder schon als Essenz importiert wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Witz an der Sache ist, dass sich der klitorientiefblaue Gin zu verfärben beginnt, sobald man Tonic