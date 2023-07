Defektivgeschichte

Ich stecke meinen Kopf durch die enge, frisch ausgesägte Öffnung in der Zimmerdecke. In dem schmalen Raum unter dem mit Eternitplatten gedeckten Dach ist es heiß und der bekannte Duftcocktail aus Indol, Skatol und Schwefelwasserstoff steigt mir in die Nase.

Das Haus in einer Gartensiedlung im Grüngürtel, der die Metastase Wien umschließt, wird von Menschen bewohnt, die "in der Natur" wohnen wollen und denen die Brutalismen der Zivilisation ein Gräuel sind. Dennoch dringt von unten ein ebenso übelriechender Schwall mit wortreichen Ausführungen herauf, warum trotz angeblicher Tierliebe die den braunen Fleck an der Decke verursachenden Lebewesen sofort, dauerhaft und letal entfernt werden müssen.

Nach 30 Jahren als Animal Crime Investigator habe ich einen Drama-Filter entwickelt, der solches Gezeter stumm schaltet. Im Schein der Taschenlampe erkenne ich dann im Halbdunkel die säuberlich getrennten Wohnbereiche Latrine, Ess- und Schlafplatz, was das typische Täterprofil ergibt. "Hier wohnt ein Steinmarder", rufe ich die Leiter hinunter. "Ich habe eher die Katze von den Nachbarn im Verdacht", weiß es mein Klient besser, "weil Marder habe ich bei uns noch nie gesehen."

Statt zu seufzen, huste ich: "Dieser Kot ist länglich, läuft an den Enden spitz zu und dreht sich etwas ein. Vor allem ist er trockener als die Ausscheidungen von Katzen, zerfällt daher leichter und staubt. Setzen Sie eine Maske auf." Ich warte nicht auf das übliche "Ja, aber ...", sondern setze gleich fort: "Die Trittspuren in Ihrem Blumenbeet zeigen fünf Zehenabdrücke plus Krallen. Bei einer Katze sind nur vier Zehen zu erkennen und diese kann die Krallen einziehen.""Ja, aber ...", unterbricht mich der Freund des gepflegten Rasens, "wenn es ein Marder ist, hätte er mir doch die Kabel meines Autos vor dem Haus durchgebissen."

"Das zeigt nur, dass kein anderer männlicher Marder hier sein Revier markiert. Der Geruch eines Kontrahenten macht Steinmarder aggressiv und dann erst beißen sie auf die duftmarkierten Teile. Finden Sie seine Zugangswege unter dem Dach und erneuern Sie die ganze Zimmerdecke." Ich verlasse diesen Ort lauter Flüche gegen die Natur und werde auf dem Weg durch die Gartensiedlung vom Duft der Motorrasenmäher und Sound der Heckenscheren begleitet.

Es gibt zwei Arten von Wahrheit: jene, die den Weg erhellt, und jene, die man gerne hören möchte. Es sind nicht Wildtiere, die unsere Welt stören, sondern wir dringen in ihre Lebensräume ein.