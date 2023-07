Porträt eines jungen Mannes im hermetischen Raum

Festivals können neidisch aufeinander sein. Gerade innerhalb einer Stadt hält man die eigenen Gäste gern fest an sich gekuschelt. Dass Künstlerinnen nicht nur einer Institution verpflichtet sind, gab es zuletzt öfter. Doris Uhlich, Anna Teresa De Keersmaeker und Marlene Monteiro Freitas arbeiten mit den Wiener Festwochen ebenso wie mit ImPulsTanz.

Wenn aber eine internationale Produktion schon hier lief und dann da auch, muss sie richtig Eindruck gemacht haben. So ist das bei "L'Étang (Der Teich)" von Gisèle Vienne. Die hochkonzentrierte Inszenierung eines in Berner Mundart verfassten Dramoletts von Robert Walser lief 2022 im Rahmen der Wiener Festwochen im Jugendstiltheater am Steinhof. Im-PulsTanz holt sie jetzt näher Richtung Zentrum, die Aufführungen finden in der Halle G im Museumsquartier statt.

Die verstörende Handlung: Ein Jugendlicher, Fritz, will wissen, ob er von seiner Mutter geliebt wird, und fingiert daher den eigenen Tod durch Ertrinken im nahegelegenen Teich. Vienne platziert dazu zwei Performerinnen in einem hermetisch abgeschlossenen Raum. In harten Lichtstimmungen bewegen sie sich aufeinander zu und voneinander weg. Text und Bewegung sind dabei zeitweise asynchron choreografiert, was maximales Unwohlsein und eine einzigartige Faszination auslöst.

Die kühle Mutterfigur spielt die Tänzerin Julie Shanahan, die Rollen von Fritz und seinen Geschwistern übernimmt Adèle Haenel. Die aus "Porträt einer jungen Frau in Flammen" bekannte Schauspielerin erregte kürzlich mit der Ankündigung Aufsehen, wegen des Übermaßes an Sexismus in der Branche nur noch mit Regisseurinnen arbeiten zu wollen. Mit Gisèle Vienne hat sie sich eine der Besten ausgesucht. F

L'Étang (Der Teich) 13.7., 15.7., 21 Uhr, Museumsquartier, Halle G