Der erste Sonnenstich wurde absolviert, daher musste die Regenbogenparade am Samstag zwar mit Pride-Socken und Einhornkostüm, aber halt doch nur auf der Couch daheim verfolgt werden. Traurig, man hatte sich doch auf den Spaß gefreut. Rührende Aktion der Nesterval Theatergruppe auch, die in dem ganzen bunten Glitzer und Glam schlicht in Schwarzweiß gekleidet auf der Parade mitging. Sie hielten Tafeln in der Hand, mit Namen drauf. Es waren die 77 Wiener Opfer des Nazi-Regimes, von denen man weiß, dass sie im KZ ermordet worden sind, weil sie schwul waren. Das eindringlichste Bild, wofür die Regenbogenparade steht.