Einen ziemlich traurigen Trend kann man aktuell im europäischen Drogenbericht über Österreicher lesen: Sie rauchen, schnupfen oder spritzen mehr Drogen als der durchschnittliche EU-Bürger. Ausnahme: Cannabis. Das konsumieren die Österreicher unter dem EU-Schnitt. Wenn in Österreich jemand an einer Überdosis stirbt, dann war zu 85 Prozent Heroin oder ein vergleichbares Produkt mit schuld. Auch Benzos (Schlaf- oder Beruhigungsmittel) finden die Gerichtsmediziner bei der Obduktion mittlerweile in zwei von drei Drogentoten. Tendenz steigend.