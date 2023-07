Retro Michael Pilz: "Himmel und Erde"

Ein zentrales Werk des heimischen Films, entstanden 1979 bis 1982: "Himmel und Erde" zeigt die Bewohner des auf einer Höhe von 1400 Metern gelegenen Dorfes St. Anna in der Obersteiermark an der Kärntner Grenze. Zu sehen ist ein Leben unvorstellbarer Härte für Mensch und Tier in karger Landschaft. Die Leute, die nicht bloß "Dialekt" sprechen, sondern eine Sprache, die wir ohne Untertitel gar nicht mehr verstehen würden, werden einem vertraut und bleiben einem doch uneinholbar fremd. Gezeigt in zwei Teilen mit halbstündiger Pause: "Die Ordnung der Dinge" und "Der Lauf der Dinge" - in Anwesenheit von Michael Pilz! Filmmuseum, Sa 17.30