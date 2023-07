RÜSTIGE 40

Böses Gebell auf der FM4-Bühne Früher war die FM4-Bühne eine Insel auf der Insel: Sie lockte auch jene zum großen Fest, die es gern etwas anspruchsvoller und spezieller haben. Heuer hingegen bietet ausgerechnet das Alternativradio den neben Andreas Gabalier gegenwärtig populärsten Mainstream-Entertainer des Landes: den geschickten Geschäftsmann Raphael Ragucci, der als RAF Camora zu den zentralen Playern im Deutschrap-Business zählt. Von Gewalt handeln seine Texte, der Härte der Straße, der Last des Ruhms und der Geilheit des Geldes. Die künstlerische Qualität?"Man hat schon bellende Rottweiler mit mehr Rhythmusgefühl und Flow gehört", schrieb Amira Ben Saoud im Standard vor zwei Jahren sehr treffend.

Klingt wie Iron Maiden, sieht aber ganz anders aus Fixbestandteil jedes Donauinselfests sind Coverkombos. Berühmte Bands stellen sie, handwerklich versiert, möglichst originalgetreu nach, gern auch im Look. Die britische Heavy-Metal-Ikone Iron Maiden ist dafür natürlich ein gefundenes Fressen. The Iron Maidens stechen aus dem Gros der mehr oder weniger professionellen Nachahmer durch ein entscheidendes Detail hervor: Die Band ist rein weiblich besetzt.

Party mit der Sonne als Discokugel Joyce Muniz ist schon eine Weile mit dabei: 1983 in São Paulo geboren, kam sie jung nach Wien, tauchte in die hiesige Clubkultur ein und mischte dort als Sängerin und DJ bald selbst mit; irgendwann kamen eigene Produktionen dazu. Einen der größten Hits des jüngeren Austropops hat sie obendrein geprägt - die weibliche Stimme auf Skeros Rap-Hymne "Kabinenparty" gehört Joyce Muniz. Inzwischen lebt die 39-Jährige in Berlin, heuer im April ist ihr tolles Album "Zeitkapsel" erschienen. Es bietet so variantenreiche wie lässige elektronische Tanzmusik mit ausgeprägter Pop-Sensibilität.

Tausendmal Skandal im Sperrbezirk Sie sind Stammgäste auf der Insel: Die Spider Murphy Gang besteht seit 1977, zur Zeit der Neuen Deutschen Welle hatten die Münchener Rock-'n'-Roller einen Chartshit ("Skandal im Sperrbezirk")- und dann haben sie einfach immer weitergemacht; zwei Originalmitglieder sind noch übrig. Besungen wird die "Rosi" am Sonntag ab 20.45 Uhr auf der Flughafen Wien Schlager Insel. Auch die Münchener Freiheit (Foto) kommt aus der bayerischen Metropole, auch sie hatte ihre Zeit in den 1980ern ("Tausendmal du"). Hier hat nur ein Gründungsmitglied durchgehalten -leider nicht der Sänger mit der sanften Stimme.

Weanarisch: Komm sing mit!

Die W24 Heurigen Insel steht am Sonntagnachmittag ganz im Zeichen des Wienerischen Liedguts. Das Agnes Palmisano Trio spielt hier um 16.30 Uhr, Martin Spengler &die foischn Wiener*innen folgen um 18 Uhr, den Schlusspunkt um 20.30 Uhr setzt Birgit Denk mit ihrem Trio. Unter dem Titel "Allgsang" lädt die hemdsärmelige Sängerin und Entertainerin (Foto) davor auch zu einem offenen Singen für alle, die am dritten Festtag noch ausreichend Luft dafür haben.

Die Schmirgelpapierstimme Keine Popstimme der 1980er ist rauer, eindringlicher und markanter als ihre: Bonnie Tyler, Jahrgang 1951, hatte damals eine Reihe an Welthits, von "Lost in France" über "Holding Out For A Hero" bis zur Überwältigungsballade "Total Eclipse of the Heart". Damit tourt die walisische Sängerin nach wie vor und versprüht auf der Bühne ebenso viel Lebenslust und Energie wie in den goscherten Interviews, die sie gern gibt. Direkt vor Tyler gehört die Bühne dem Austropopper Julian le Play, nach ihr der Berliner Partytruppe The BossHoss.

Female Rap, knapp dosiert Bei den prominenten Namen fallen die Empfehlungen heuer nicht ganz leicht, und auch die Geheimtipps auf den kleinen Bühnen sind rar gesät. Findet sich dann doch etwas, beträgt die Konzertzeit lediglich 20 Minuten: Derart knapp dosiert kredenzen Nike101 und Mary 404 am Samstagnachmittag zeitgenössischen deutschsprachigen Rap. "Ihre" Bühne ist überhaupt in Ordnung: Die ersten beiden Tage wird hier Sozialberatung für Studierende angeboten (Fr 13.00 bis 16.00, Sa 13.00 bis 14.30), am Samstag zusätzlich ein Rap-und Sprayworkshop mit Kid Pex (14.30).

Ihr Kinderlein kommet Ein Fest für die ganze Familie bietet natürlich auch ein entsprechendes Kinderprogramm. Die Allerkleinsten dürfen sich etwa auf einen "Ritter Rost Startreff" freuen (Okidoki Kinderfreundebühne, So 12.30 bis 12.50). Unterhaltung für etwas größere Kinder bieten Deine Freunde. Das Hamburger Trio mit Deutschpop-und Rap-Referenzen in der Biografie beweist seit gut zehn Jahren, dass Lieder für ein jüngeres Publikum auch ohne Einsatz der Nervensäge auskommen können. So wichtige Themen wie Schokolade, Schule, Schmerz und Schlitten (fette Autos also) behandeln Deine Freunde in einer Form von Hip-Hop, die auch erwachsenes Begleitpublikum zu grinsendem Kopfnicken animiert.

Lustig samma, literarisch auch Früher gab es die Ö1-Bühne, heute das ORF III Kulturzelt. Drin ist im Prinzip dasselbe: der Versuch nämlich, ein bisschen Ruhe in das Treiben der Massen zu bringen und eine Art Oase des gediegenen Innehaltens zu schaffen. Das Mittel zum Zweck ist Literatur (Vea Kaiser, Julya Rabinowich u.a.) sowie vor allem Kabarett - etwa von Angelika Niedetzky, Gernot Kulis und dem so charmanten wie amüsanten Christoph Fritz (Foto).

Your Disco needs you? Von wegen "RecycleMe" (Fr 15.00, Sa, So 12.00) lockt im Rahmenprogramm der Inselparty vielversprechend (aber ohne nähere Infos), ebenso "Beerpong" (selbsterklärend, Sa 12.00), die Vorführung Polizeidiensthunde" (mehrmals) oder eine "Line Dance Stunde"(Sa, So 10.00). Besonders interessant klingt "Disco Training powered by Heute -Die Tageszeitung". Eine kleine Lektion in Sachen stilvoller Ausschweifung also? Von wegen: "Disco Training verbindet die ausgelassene Partystimmung und eines der effektivsten Workouts. Es erwartet dich ein High Intensiv Intervall Training", heißt es im Kleingedruckten. Na dann: have fun!

Kränk di net, die Gitti hilft Martha Butbul hat so einiges erlebt. 1946 in Wien geboren, war sie unter anderem Putzfrau in Israel, Jazzclubbetreiberin und liebenswerte Szenewirtin in Wien sowie Aktionistin der Rocksaubartel Drahdiwaberl. Als Jazz Gitti agiert die Gute-Laune-Garantin an der Schnittstelle von Schlager und Austropop. Unmittelbar bevor Rap-Kampfhund RAF Camora am Freitag auf der FM4-Bühne zu bellen beginnt, stimmt die Vollblut-Entertainerin (und Voodoo-Jürgens-Duettpartnerin) perfekt darauf ein: "Kränk di net, es is jo eh scho z'spät."

Schlager mit Geschichte "Elisabeth ,Lizzi' Engstler, am 6. Mai 1960 in der Kärntner Eishockey-Metropole Villach geboren, ist eine beliebte österreichische Fernsehmoderatorin." So oder so ähnlich beginnen für gewöhnlich biografische Einträge zur Frau, die gefühlt niemals nicht lächelt.

Tatsächlich ist die einstige Medizinstudentin auch Musicaldarstellerin samt Kurzzeit-Popkarriere in den frühen 1980ern. Damals hat sie es als Solokünstlerin probiert, ebenso im Duo Mess samt einem Ausflug zum Eurovision Song Contest (1982, neunter Platz). Mit Bandbegleitung singt sie nun Altes und Neues.

