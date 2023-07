Beobachten und beobachtet werden, lautet die Devise beim Performance-Walk "The Invisible Tour". Denn in den etwa 80 Minuten Gehweg vom Schwedenplatz in den Prater kommen die Teilnehmenden garantiert an ein paar Geheimagenten vorbei. Sie werden es nur nicht merken.

Wien ist eine Hochburg der internationalen Spionage, hat der Journalist Emil Bobi im Buch "Die Schattenstadt" aufgedeckt. Für die Dramaturgin und Künstlerin Laura Andreß war die Lektüre Ausgangspunkt für ein Projekt mit Hollywood-Vibes.

Falter: Frau Andreß, was macht Wien so perfekt für Spionageaktivitäten?

Laura Andreß: Österreich gilt als neutral, es war im Kalten Krieg das Tor zwischen Ost und West. Seit den 1950er-Jahren gibt es ein Gesetz, das Spionage nur verbietet, wenn sie dem Staat Österreich schadet. Bis heute wurde aber nicht geklärt, was "schaden" heißt. Da sich Spionage meist nicht gegen Österreich richtet und das Land vor allem als Drehscheibe missbraucht wird, wird dagegen also wenig getan.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Andreß: 2018 flog der Fall Martin M. auf. Das war ein hochrangiger Offizier beim Bundesheer, der dem russischen Geheimdienst Nato-Geheimnisse ausgeplaudert hat. Er bekam eine Haftstrafe.

Aber als Nicht-Nato-Mitglied ist Österreich dabei doch gar nicht zu Schaden gekommen?

Andreß: Das Wissen über Schwachstellen kostete vermutlich Nato-Soldaten das Leben. Und es schadet klarerweise dem Ansehen Österreichs, wenn vertrauliche Informationen beim Feind landen. Dafür war das Urteil skandalös milde: drei Jahre. Mit dem Krieg in der Ukraine kocht so etwas noch mehr hoch. Es gibt Experten, die davon ausgehen, dass die Zahl der Spione bei uns dadurch zugenommen hat.

Man geht also davon aus, dass hier ganz viele Schläfer unterwegs sind, die im Krieg aktiv werden?

Andreß: Ja, wobei der Begriff irreführend ist: Schläfer schlafen nie, sie sind immer am Horchen. Das Problem ist längst bekannt. In Graz gibt es ein Institut für Spionageforschung, jährlich warnt ein Verfassungsschutzbericht. Aber das ist alles Augenauswischerei. Dass der Terroranschlag in Wien 2020 nicht verhindert wurde, hat auch mit Spionage zu tun. Bei unserer "Invisible Tour" fragen wir nicht nur, wieso Wien zu einer Spionagehochburg wurde, sondern auch, wie es sein kann, dass sie es bleibt.

Wie darf sich das Publikum die "Invisible Tour" vorstellen?

Andreß: Wir gehen recht zügig vom Schwedenplatz zum Prater und hören Fragmente unserer Interviews mit den Expert:innen über Kopfhörer. Dazu spricht die Performerin Nora Jacobs live einen von uns geschriebenen Text. Der Audiowalk ist eine schöne Form, um durch akustische Interventionen den Blick auf Verborgenes zu richten. Das ist ja die große Kunst der Spionage, dass sie unsichtbar bleibt.

An welchen Orten könnten sich in Wien denn Spione verbergen?

Andreß: Spionage ist überall. Sie findet in Botschaften und internationalen Organisationen wie OSZE und Uno statt, aber auch in Kaffeehäusern, besonders am Ring, in den gehobenen Bars und Hotels. Das sind anonyme Orte mit viel Kommen und Gehen ist. Spione haben auch einen gewissen Hang zum Luxus.

Ist das denn wirklich wie im Film?

Andreß: Nur zum Teil. Das meiste ist heute Papierkram oder findet im Internet statt. Da die Botschaften in Wien alle massiv überbesetzt sind, geht einer unserer Interviewpartner davon aus, dass es sich bei der Hälfte der Diplomat:innen um Spion:innen handelt. Und die arbeiten ganz fad vom Büro aus. Dass die meisten vermeintlich geheimen Informationen als Open Source im Internet verfügbar sind, empört mich eigentlich am meisten.

Was macht so ein Spion dann den Rest des Tages?

Andreß: Er saugt alles auf. Ein Experte hat mal einen Spion bei der Arbeit begleitet. Die lesen jeden Morgen erst einmal die Zeitung und verschaffen sich so einen Überblick über das Weltgeschehen.

Also wie im Journalismus?

Andreß: Ja, viele Spione geben sich auch als Journalisten aus. Das sind die sogenannten "illegalen Residenturen". Die machen keine hollywoodesken Verfolgungsjagden, sondern transportieren Stimmungsbilder ins eigene Land: Wie denkt Österreich über den Russland-Ukraine-Krieg?

Orten Sie selbst durch die Arbeit am Projekt jetzt überall Geheimagenten?

Andreß: Allein auf meiner Fahrt zur Probe am Opec-Gebäude und an den Ringhotels vorbei sehe ich vom Rad aus viele Männer in teuren Anzügen mit dicken Uhren, die schaue ich mir mittlerweile sehr genau an. Wobei es in Wahrheit auch der junge Mann im Kaffeehaus daneben sein kann, der aussieht wie ein aufstrebender Journalist. Es sind Wölfe im Schafspelz.

Sie verändern ihre Identität?

Andreß: Manche schleusen sich für Jahrzehnte in Familien ein. Wenn wer fragt, sagen sie angeblich, dass sie in der Sicherheitsbranche tätig sind. So wissen Eingeweihte Bescheid.

"The Invisible Tour", Fr-So 19.00, Sa, So auch 16.00, Karten: www.wuk.at