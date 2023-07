Sintflut, Sehnsucht, Stuart

Seit Jahrzehnten ist die US-amerikanische Tänzerin, Choreografin und Performerin Meg Stuart eine fixe Größe in der internationalen Tanzszene. Im Alter von 15 Jahren entwickelte sie ihre ersten Choreografien, ihre Weltkarriere begann vor über 30 Jahren beim Klapstuk Festival in Leuven, wo sie mit dem Stück "Disfigure Study" einen neuen Stil -fern vom Anspruch auf Virtuosität -präsentierte und weltweit Aufmerksamkeit erlangte.

1994 gründete Stuart in Brüssel ihre Company "Damaged Goods" - der Name bezieht sich auf eine Rezension, die Stuarts Fokus auf die Fragilität des menschlichen Körpers reflektiert. Nach Residencies an der Volksbühne Berlin und am Zürcher Schauspielhaus ist ihre Position auch im deutschsprachigen Theater längst etabliert.

Die Ergebnisse ihrer Arbeiten lassen sich jedoch nie voraussagen, zu vielfältig sind ihre künstlerischen Ansprüche, Partner:innen und Produktionen, in deren Mittelpunkt zumeist die Themen Veränderung und Körpergedächtnis stehen.