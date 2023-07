Skurrile Szenen: Einmal noch "Ausrasten"

Dass ein Autor noch zwei Jahre nach Erscheinen eines Buches Lesungen daraus abhält, spricht für dessen Qualität. Wer immer schon wissen wollte, wie sündhaft teure, standardmäßig mit Sauna ausgestattete Dachgeschoßwohnungen in bester Lage von innen aussehen, welche perversen Geheimräume alte Volksschauspieler in ihren Domizilen haben und wo sich in Wien gut Luxusfetzen dumpstern lassen, der greife zum Erzählband "Ausrasten" von Christopher Wurmdobler.

Der ehemalige Falter-Redakteur, der auch Mitglied des Theaterensembles Nesterval ist, versteht sich auf skurrile Situationen, szenisches Schreiben und auf mit wenige Sätzen locker hingeworfene Settings. In einer Döblinger Buchhandlung liest er nochmal aus "Ausrasten". SF

Holzbaum Verlagsbuchhandlung, Di 19.00