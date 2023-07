Tanz vor Krieg, Rihanna vor Isadora

Übrig bleibt meist ein einziges Bild. Manchmal zwei. Dabei machen die Künstler: innen von Festival-Kamapagnen natürlich viel mehr Entwürfe, Sujets, Fotos. Vieles davon kann was und ist also bei weitem kein Produkt für den Papierkorb. Und so entstand heuer die Idee aus den ungenutzten Materialien eine Ausstellung zu machen. Das Designstudio Cin Cin arbeitet schon lange mit ImPulsTanz zusammen. Von der Fotografin Anna Breit kommen die analogen Bilder, die Illustrationen macht Luca Schenardi, die Ergebnisse zeigt die Ausstellung "Unveröffentlicht" im Spitzer des Odeon (Vernissage: 15.7., geöffnet bis 6.8. zu den Performances im Odeon jeweils eine Stunde vor Beginn).

Die zweite Ausstellung in diesem Jahr kam durch Zufall zustande. ImPulsTanz-Kuratorin Chris Standfest traf bei einem Empfang auf den Journalisten und leidenschaftlichen Tänzer Thomas Seifert. Er war eben von der Kriegsfront in der Ukraine zurück und erzählte, dass er dort in Begleitung des ukrainischen Fotografen und Filmemachers Yevheniy Titov unterwegs war: