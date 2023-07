Thomas Manns Leidenschaft für das Meer und die Tiefe

Jahrestage braucht es nicht, um die rege Publikationstätigkeit zu Thomas Mann und den Seinen am Laufen zu halten. Besonders elegant ist Volker Weidermanns neuer Beitrag, in dem er die ozeanische Leidenschaft des Dichters ins Zentrum stellt. Der deutsche Literaturkritiker spannt einen geografischen Bogen von den Plantagen in den brasilianischen Urwäldern, wo die Großmutter aufwuchs, bis zu den Offices, in denen die jüngste Mann-Tochter Elisabeth als Meeresbiologin und Mitbegründerin des internationalen Seegerichtshofs tätig war.

Mannigfaltig sind die maritimen Orte des Lebensweges, wie die Hansestadt Lübeck, der Holzbau des Familiendomizils an der Ostsee und die Villa mit Blick auf den Ozean in Pacific Palisades, Los Angeles; reicher schillernd noch ist das Themenspektrum: Die Liebe der Manns zum Meer und zur Unendlichkeit verbindet sich da mit einer gewissen Sympathie für den Tod. Der irritierende Hang zum Suizid in den drei beschriebenen Generationen wird andeutungsweise nachvollziehbar.

Exotik und Erotik verschmelzen, rückwärtsgewandte Romantik und Aufklärung kollidieren als Gegenpole. Manchmal wird das arg gefühlig, etwa wenn Weidermann die homoerotische Begeisterung des alternden Aschenbach für den Epheben Tadzio im "Tod in Venedig" schildert. Nimmt der Autor größeren Abstand zu seinem Objekt ein, gewinnen die Ausführungen an Stringenz.

So sieht er die Entscheidung von "Zauberberg"-Protagonist Hans Castorp zwischen dem scholastisch geprägten Jesuiten Naphta und dem aufklärerischen Settembrini parallel mit Thomas Manns später Entwicklung: Castorps Wahl entspreche der Wendung vom deutschtümelnden Mahner zur Stimme der Vernunft angesichts des nationalsozialistischen Wahnsinns. Virtuos verwebt Weidermann Texte aus Tagebüchern, Essays und Erzählfragmente und erschafft einen Panoramablick auf eines der komplexesten Massive deutscher Literaturgeschichte.

Volker Weidermann: Mann vom Meer. Thomas Mann und die Liebe seines Lebens. Kiepenheuer & Witsch, 240 S., € 23,70