Tolle Optik, schrille Stimmen, schöner Bassa und ein Triumph für Stefan Cerny

Männer, die sich eine jungfräuliche Sexgöttin wünschen; Imame, die den Krieg predigen; Schwanzvergleiche und die Zerschlagung des Patriarchats: In der Neuproduktion von Mozarts "Entführung aus dem Serail" an der Volksoper hat sich der Regisseur Nurkan Erpulat vorgenommen, endlich mit den Klischees rund um das sogenannte "Morgenland" aufzuräumen.

Die Rolle des Bassa übernimmt ein Schauspieler türkischer Herkunft, außerdem hat der afghanischdeutsche Rapper und Poetry-Slammer Sulaiman Masomi das Libretto um kommentierende Texte ergänzt. Das ist stellenweise ganz lustig, meistens aber nur platt, wenn etwa die Zofe Blonde gegen die Männer wettert und kreischend ein "mitfühlendes" Matriarchat fordert.

Szenisch setzt Erpulat auf Minimalismus. Die Bühne ist dunkel, ebenso die Kostüme der Europäer: Konstanze sieht aus wie eine Nonne und trägt wie Blonde, Belmonte und Pedrillo Begräbnis-Schwarz. Der erste Akt findet vor einem halbdurchsichtigen Vorhang statt, während eine riesengroße, fleischige Feigenhälfte (großartig!) den Paradiesgarten im zweiten Akt symbolisiert. Dort tummeln sich allerlei erfundene Fantasiegestalten, die sich erotisch räkeln und zum Schluss sogar eine Orgie feiern, frei nach Mozarts Motto "Es lebe die Liebe".

Nun ist es leider so, dass Mozart nichts verzeiht -schon gar nicht in dieser Oper, wo auf der Bühne wenig passiert und alle Ohren auf die Gesangsstimmen gerichtet sind. Genau hier scheitert die "Entführung". Den schrillen Sopranen von Rebecca Nelsen (Konstanze) und Hedwig Ritter (Blonde) fehlt es an Mozart'scher Leichtigkeit und Geschmeidigkeit. Auch ihre Männer, Timothy Fallon als Belmonte und Daniel Kluge als Pedrillo, sind mit ihren Partien überfordert.

Einziger Lichtblick: Stefan Cerny, der als Osmin mit Gehrock, Ruderleiberl und Tattoos hervorragend singt und sich obendrein auch als großartiger Komödiant entpuppt. Mit Murat Seven hat die Volksoper zudem den bisher schönsten und charmantesten Bassa engagiert. Kein Wunder, dass Konstanze liebend gerne mit ihm schmust.

Volksoper, Fr, Mo 19.00