UNGEZÄHMTE WUNDER

Da ist eine nichtmenschliche Entität in den Credits angeführt. Die Gruppenarbeit von Angela Schubot entstand nämlich nicht nur mit Suvi Kemppainen, Kate Nankervis und Ann Trépanier, sondern auch "in Co-Kreation mit: Moos".

Das Moos im Besonderen, die langjährige Beschäftigung mit Pflanzenbewusstsein im Allgemeinen -und überhaupt: der Versuch, Vielstimmigkeit ohne Zentrum zu ermöglichen -haben die Performance "MOSSBELLY" befruchtet. Dafür nimmt die in Toronto und Berlin situierte Choreografin den Nachnamen ihres Großvaters an, um als Angela Vitovec die intensive Begegnung mit Pflanzen auch in der Veränderung ihrer menschlichen Daseinsweise zu markieren. Sie schöpft aus ihren Forschungen zu Schamanismus und der Praxis der Pflanzenzerreibung, über die sie mit vegetabilen Lebensformen in Verbindung tritt.