Unterleiberl und Empowerment

Das Buch zum Film und der Soundtrack zum Musical: Die Verwertungslogik der Unterhaltungsindustrie presst alles bis zum letzten Tropfen aus. Natürlich ist "Dirty Dancing", zuerst ein guilty pleasure und inzwischen längst ein Klassiker, davon nicht ausgenommen. Happy End für ein hässliches Entlein: Drehbuchautorin Eleanor Bergstein sammelte zahlreiche Absagen, ehe aus ihrer Idee 1987 ein Film wurde.

Wenn dieser nun als Musical in Wien gastiert, schließt sich der Kreis. Denn der auf Tanz und Musik basierende Film lehnte sich ja seinerseits an Musicals an. Wie jedes gelungene Kunstwerk lässt sich "Dirty Dancing" auf mehreren Ebenen rezipieren. Die erste -spontane Begeisterung - brachte das Premierenpublikum in der Stadthalle zum Ausdruck. Die entsprechenden Nummern begleiteten laute "Aaaaahhs" und "Ooooohhhs".

In der Szene, in der der muskulöse Hauptdarsteller in memoriam Patrick Swayze aus wichtigen dramaturgischen Gründen sein Unterleiberl ausziehen muss, wurde daraus ein entfesseltes "Wuuuuuuuhhh". So ähnlich muss es bei den Chippendales zugehen. Die flotte Inszenierung vergisst aber auch nicht auf die zweite Ebene des Stoffes: weibliche Selbstermächtigung, Friedensbewegung und Sensibilität für Klassenschranken. Kann man hingehen. SF