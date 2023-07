URBANISMUS-KOLUMNE

So ein dichtes Gedränge haben die Teilnehmenden erst einmal erlebt: 2019, als die Regenbogenparade - der Höhepunkt des jährlichen Pride-Monats Juni - als EuroPride stattfand. 500.000 Leute kamen damals,

325.000 sollen es laut Veranstalter dieses Jahr gewesen sein. Das macht dieses Fest für eine offene Gesellschaft zur größten Demonstration Österreichs. Kein Wunder also, dass sich vergangenen Samstag besonders viele in den Armen lagen. Nicht nur aus Rührung über Akzeptanz, sondern auch, weil sie ihre Begleitung nach Stunden wieder in der Menge fanden. Wer auf Handysignal hoffte, war ohnehin verloren.

So schön und ausgelassen und bunt und schrill und laut dieses Fest auch dieses Jahr war, es hängen zwei Gewitterwolken über dem Tag: Die eine hat Florian Klenk auf Seite 6 beschrieben. Der geplante Anschlag ist ein Beweis dafür, dass es weiterhin absolut notwendig ist, für Rechte und Sichtbarkeit der LGBTIQ-Community zu kämpfen. Die zweite Kritik kommt dieser Tage über Instagram: Queere Influencer berichten von Cishet-Männern (cis, also jene, die sich mit dem eigenen Geschlecht identifizieren; het für hetero), die Personen in leichter Kleidung unangebracht fotografierten. In queeren Kreisen hörte man (halb lachend, halb weinend) besonders oft eine Pointe: Heteros gehen zur Pride, die LGBTIQ-Community zum "Marsch fürn Arsch", einer Gegendemo zum "Marsch für die Familie", bei dem christliche Fundamentalisten gegen die Regenbogenparade aufmarschieren.