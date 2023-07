Vierzig Jahre ImPulsTanz! Das ist nicht nur ein Grund zum Feiern, sondern auch ein guter Moment, um zurückzublicken. 1984 begann das Festival unter dem Namen Wiener Tanzwochen als reines Workshop-Festival auf der Schmelz. Die Tanzklassen wanderten in den 90er-Jahren ins weitläufigere Arsenal. Heuer, im Jubiläumsjahr, finden sie erstmals wieder an ihrem Ursprungsort statt. Dozent:innen haben mit uns ihre schönsten, lustigsten und berührendsten Erinnerungen geteilt. Mit dabei zum Beispiel Joe Alegado, der kein einziges Festivaljahr verpasst hat, und Meg Stuart, die bei ihrem ersten Mal in Wien vom barfüßigen Workshop-Chef Rio Rutzinger vom Bahnhof abgeholt wurde und begeistert war (Seite 22 bis 24).

Über die letzten 40 Jahre hat sich Im-PulsTanz mit seinem überbordenden Performance-und Workshop-Programm zu einem weltweit einzigartigen Tanz-Event entwickelt. In diesem Jahr ist alles noch größer, diverser, mehr: Ganze 68 Produktionen (sie alle kommen in diesem Falter-Special vor) und 217 Workshops stehen auf dem Spielplan. Zu Gast etwa die Tanz-Koryphäen Lucinda Childs (Seite 19) und Marie Chouinard (Seite 12).

Lesen Sie wie Wolfgang Kralicek das Autofiktionale in den Performances des Festivals ergründet (Seite 10) und Christopher Wurmdobler erklärt, warum Countertenor Benjamin Abel Meirhaege verzaubert (Seite 13). Ditta Rudle stellt die heimische Szene im Festival vor (Seite 20).

Wie aus einem Nackttanz-Workshop bei ImPulsTanz eine Performance wurde, erfahren Sie auf Seite 25. Das zehnjährige Jubiläum von Doris Uhlichs "more than naked" fällt mit dem runden Geburtstag von ImPulsTanz zusammen: Die große gemeinsame "Celebration" findet am 6. Juli im MQ-Haupthof statt. Happy Birthday!