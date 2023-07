Wässrige G'schicht, feurige Looks

Als junges Paar sind Bernie und Cinder aus Feuerland nach Element City gezogen. In einem ärmlichen Eck der Stadt, in der mehrheitlich Wasser-, Luft-und Erdwesen zusammenleben, eröffneten sie ein Geschäft. Ihre Umgebung wuchs zum Feuerviertel, Töchterchen Ember als Stolz des Vaters auf. Nun, mit Mitte 20, soll sie den Laden übernehmen. Doch als sie Wassermann Wade kennenlernt, nimmt ihr Leben eine neue Wendung.

Pixars "Elemental" möchte vieles zugleich sein -und ist alles nur halb. Das lustige Porträt einer fantastischen Stadt reicht über den Anfang nicht hinaus; die spätere Bedrohung des Feuerviertels ist diffus. Die Liebesgeschichte zweier doppelt gegensätzlicher Charaktere -Ember neigt zu Wutausbrüchen, Wade ist ganz nah am Wasser gebaut - wird von einer ungesunden Vaterfixierung torpediert. Diese zeigt an, wovon "Elemental" hauptsächlich handelt: den komplexen Beziehungen der ersten und zweiten Generation einer Einwandererfamilie. Hier floss die Biografie des Regisseurs Peter Sohn ein, dessen Eltern aus Korea nach New York gezogen sind. Doch auch dieser Aspekt wirkt verwässert, ein Familienfoto steht wie verschämt am Ende des Abspanns. Vielleicht ist die Wischiwaschi-G'schicht auch dem Fokus auf die Schauwerte geschuldet. Die zumindest sind phänomenal.

Ab Fr in den Kinos (OF im Artis)