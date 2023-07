WATCHDOG, ERSCHEINUNG, LEXIKON

WATCHDOG

KAMMERN WERBEN MEHR

Vierteljährlich veröffentlicht die Kommunikationsbehörde Komm Austria, welche öffentlichen Stellen wie viel in welchen Medien inseriert haben. Fazit des ersten Quartals 2023: Die Regierung und die Länder schalten weniger Werbung, die Regierung sogar um 38 Prozent weniger als im Vorjahr, die Länder um rund neun Prozent. Die Wirtschaftskammer warb dagegen mit rund drei Millionen Euro um fast ein Viertel mehr als im Vorjahresquartal, und auch die Arbeiterkammer erhöhte ihre Werbeausgaben um etwa elf Prozent auf knapp 970.000 Euro. Ausreißer ist das Finanzministerium, das seine Werbeausgaben verzehnfachte.

ERSCHEINUNG

ORF SCHLUCKT DEN GLOTTISSCHLAG

Als Glottisschlag bezeichnet man die kurze Pause beim Sprechen vor der weiblichen Endung. Also wenn man beispielsweise "Österreicher -Pause - innen" sagt. Diese Form der geschlechtergerechten Sprache soll im ORF jetzt wieder weniger zu hören sein. Grund dafür sind zahlreiche Beschwerden aus dem Publikum. Daraufhin wurden die Empfehlungen von einer Arbeitsgruppe aktualisiert. Statt des Glottisschlags soll die männliche und weibliche Form gesprochen oder geschrieben und bei hohem Frauenanteil die feminine Form verwendet werden. Das war auch die bevorzugte Variante in einer ORF-Integral-Umfrage unter 1000 Personen.

LEXIKON

NORMALDENKENDE

Das ist der Begriff, mit dem die ÖVP Niederösterreich ihre Wählerschaft definiert. "Mehr Kante in der Politik für die große Mehrheit der Normaldenkenden" sei jetzt gefragt, konkret: "Leistung, Vernunft und Hausverstand für die breite Mitte", zitiert der Kurier einen anonymen Funktionär. In Deutschland plakatiert die rechtsextreme AfD: "Deutschland. Aber normal". FPÖ-Chef Herbert Kickl verriet dem Falter bereits 2015, neue FPÖ-Zielgruppe seien die "Normalos", also die Leute, "für die es einen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt, die finden, der Staatsbürger soll etwas zählen, für die der Begriff ,Pflicht' nichts Verwerfliches ist".