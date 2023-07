Wie migrantische Väter ihre Liebe zeigen

Ich verachte die Welt, die nicht sehen wollte, wer du wirklich warst", schreibt der junge kosovarisch-deutsche Autor Fatbardh Kqiki über seinen verstorbenen Vater, einen kosovarischen Flüchtling. Die meisten seiner Gedichte sind ihm gewidmet und beschreiben Gefühle, die Kinder von Eingewanderten nachempfinden können. Gefühle, für die viele keine Worte finden, weil sie nie ausgesprochen wurden. Als Männer reden Väter generell weniger über Emotionen, wenn ihre Kinder dann auch noch in einer anderen Sprache sozialisiert worden sind als sie, wird es noch schwieriger, all das auszudrücken, was man empfindet.