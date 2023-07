Worüber Österreich ...

... redet

ÄRZTESTREIK

Spätestens in der Corona-Pandemie ist der Stellenwert des medizinischen Personals in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Wie es aussieht, geraten Spitalsmitarbeiter auch im Normalbetrieb an die Grenzen ihrer Belastbarkeit. Am 30. Juni halten die Ärzte in der Notaufnahme der Klinik Ottakring von zehn bis elf Uhr einen Warnstreik ab. Sie fordern mehr Personal, faire Bezahlung und eine bessere Aufteilung der Rettungsfahrten zwischen den Spitälern. Die Wiener Ärztekammer unterstützt die Streikenden und stellt bis zu drei Millionen Euro für Rechtsberatung zur Verfügung.

... lacht

DIE BLAUE PRÜDERIE

"Spitz auf Doggy?", "Scharf auf Scissoring?", "Bock auf Rimming?" oder "Lust auf Lecken?" - nicht bei den Freiheitlichen. Da wird offenbar noch so gebumst, wie man es in teutschen Heimatfilmen sieht: in langen weißen Unterhosen. Zumindest bekommt man diesen Eindruck, wenn man die Strafanzeige von FPÖ-Familiensprecherin Rosa Ecker sieht. Weil Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die oben genannten Sexualpraktiken in einer Safer-Sex-Kampagne erwähnte, zeigte ihn die FPÖ nach dem Pornografiegesetz an. Entspannt euch!

... reden sollte

DER BUB AUS DER HUNDEBOX

Die Nachrichten aus Waidhofen an der Thaya drehen sich für gewöhnlich um Besuche von Volksschulklassen bei der Feuerwehr und Workshops über Kräuterwissen. Vergangene Woche jedoch machte eine Nachricht von dort weit über Österreichs Grenzen hinaus Schlagzeilen. Ein 13-Jähriger wurde von seiner Mutter in eine Hundebox gezwängt, sie hatte ihn über Wochen im Herbst bei offenem Fenster mit Wasser übergossen und für Stunden frieren lassen. Laut einem Bericht der Krone soll der Bub in der Schule und bei Ärzten mehrfach um Hilfe gebeten haben.