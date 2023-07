Zum Abschluss weht ein Sturm vom Paradiese her

Dienstag, 13. Juni: Liebes Tagebuch! Das war bisher insgesamt eine ziemlich gute Festivalausgabe. Was noch fehlte, war das monumentale Großereignis. Das kam erst jetzt, zu Beginn der letzten Festwoche, und ist eigentlich eine Frechheit. Da meint ein junger Franzose, uns in Wien anhand der österreichischen Literatur vorführen zu können, wie wir so sind: todessehnsüchtig, schmerzverliebt, weltuntergangsnarrisch.

Der Franzose heißt Julien Gosselin, und man muss sagen, er hat uns schon ganz gut getroffen. Sein Stück mit dem Titel "Extinction" begann mit einem Rave auf der Bühne der Halle E im Museumsquartier (ja, auch ich habe getanzt). Am selben Ort wurde dann blitzschnell ein Jahrhundertwende-Salon aufgebaut, als Drehort für eine Live-Schwarzweißverfilmung von Arthur Schnitzlers "Traumnovelle","Fräulein Else" und anderen Texten. Und dann trug noch Rosa Lembeck Thomas Bernhards grandiose Klage "Auslöschung" auf eine ganze eigene, gekränkte Art und Weise vor. So etwas habe ich noch nie erlebt.