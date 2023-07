Die Focaccia-Formel

Gut gefülltes Brot braucht die Stadt und Benjamin Buxbaum serviert es in seiner Focacceria (Foto: Heribert Corn)

Im Antiquariatsbusiness bist du heute gegen Online quasi chancenlos, auch wenn das Geschäft ein so schönes, altes, uriges ist wie das Buch-Antiquariat Hasbach in der Wollzeile. Weshalb der Besitzer Michael Borufka beschloss, in Pension zu gehen und das fast 100-jährige Unternehmen zu schließen.

Benjamin Buxbaum erfuhr davon. Und nachdem der einstige Unternehmensberater in den vergangenen sieben Jahren schon zwei Restaurants in der Nähe eröffnet hatte, sah er eine Chance auf Synergie: Was Schnelles, Unkompliziertes, das von den Küchen der nahen Restaurants profitieren könnte und das – es war 2021 – auch von Lockdowns nicht sogleich ausgehebelt werden würde.

Dazu kam, dass sich Benjamin Buxbaum in Florenz in das Lokalkonzept der Focacceria verliebt hatte. Somit stand der Entschluss fest: Im ehemaligen Hasbach soll’s um gefülltes Flaumbrot gehen.