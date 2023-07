Gemma Kultur!

Los ging es mit einem improvisierten Schnellschuss. Österreich erlebte im Frühjahr 2020 seinen ersten Corona-Lockdown, mit dem öffentlichen Leben stand auch das kulturelle still. Auf erste Öffnungsschritte reagierte die Stadt Wien spontan mit dem Kultursommer, einer groß angelegten Veranstaltungsreihe, die Livemusik, Theater, Kabarett, Literatur und mehr pandemiekonform auf Open-Air-Bühnen präsentieren sollte.

Der Eintritt war durchwegs frei, der Zugang also niederschwellig. Die auftretenden Kunstschaffenden wurden trotzdem korrekt bezahlt. Ein nicer Move: Dieses sommerliche Festival versorgte Interessierte nach mehreren Monaten Zwangsdiät wieder mit kulturellen Darbietungen quer durch das Menü – und stellte gleichzeitig auch eine Künstler:innen-Subvention dar, ohne dieses Mascherl zu tragen.

Die bezahlten Gagen orientierten sich nicht an etwaigen „Marktwerten“ der jeweiligen Acts, vielmehr gab es vergleichsweise großzügige einheitliche Pauschalbeträge. Somit zeigte diese Veranstaltungsreihe trotz anfänglicher Holprigkeiten in der Umsetzung, wie sich „Corona-Gelder“ sinnvoll einsetzen lassen.

Die Pandemie ist gegangen (fingers crossed!), der Kultursommer Wien bleibt: Elf Bühnen erleben in den kommenden Wochen hunderte Darbietungen; für die Auswahl zeichnen diverse Expertinnen und Experten verantwortlich. Darunter auch drei Falter-Mitarbeiter: Sebastian Fasthuber gestaltete (gemeinsam mit Barbi Marković) die Lesungen, Martin Pesl das Theater- und Peter Blau das Kabarettprogramm.

30.6. bis 13.8., stets Do–So (Eintritt frei)

kultursommer.wien

Mehr als Schmäh: Theaterkabarett

Die beiden Grazerinnen Ulrike Haidacher und Antonia Stabinger bilden seit 2009 das Kabarettduo Flüsterzweieck. Wobei „Kabarett“ hier eigentlich zu kurz greift – kaum zufällig verwenden die beiden lieber den Begriff „Theaterkabarett“. Schmäh führen alleine genügt hier nämlich nicht. Das aktuelle fünfte Programm heißt „Kult“. So abgelutscht das titelgebende Wort ist, so mitreißend präsentiert sich der Inhalt.

Kongresspark, 23.7., 18.30

MYLF, not MILF, Burschi!

Mieze Medusa und Yasmo alias Yasmin Hafedh sind zwei alte Häsinnen der Poetry-Slam-Szene. Gemeinsam bilden sie das Duo MYLF. Für Mothers you’d like to flow with steht dieses Akronym, augenzwinkernd und zugleich durchaus politisch. Ihren Auftritt komplettiert mit Markus Köhle eine weitere heimische Größe des gesprochenen Wortes. Aktuell hat er eine Roman gewordene Austro-Seelenschau im Programm.

Reithofferpark, 14.7., 20.00

Ouvertüre mit den Symphonikern

Die Eröffnung am 30. Juni bringt mit den Wiener Symphonikern gleich die meisten Menschen auf die Bühne. Sie verbindet auch zwei Welten, jene des klassischen Gesangs mit dem lokalen Pop-Idiom, sind die Sopranistin Vera-Lotte Boecker und der Bariton Rafael Fingerlos doch ebenso Gaststimmen wie Voodoo Jürgens. Verwirrend, aber wahr: Am 29. Juni gibt es dasselbe Programm bereits als Ouvertüre zur Ouvertüre.

Kaiserwiese im Prater, 29. und 30.6., 19.30

ChatGPT dreht durch

Ganz leicht ist Lulu Schmidt nicht zu fassen: Die als Carola Schmidt geborene Waldviertlerin hat Kunst studiert; ein Koffer steht bei ihr in Berlin, einer in Wien. Auch künstlerisch ist sie bevorzugt immer in Bewegung, „Transformation“ und „Identität“ sind wiederkehrende Motive. Unter anderem ist die Vielseitige als One-Woman-Band mit Geige, Keyboard, Laptop und Stimme zu haben, in der Kunstgalerie ebenso daheim wie im Club. Nun tritt Schmidt als Autorin einer deutsch-englischen Performance in Erscheinung, die sie mit drei weiteren Personen gleich selbst mit auf die Bühne bringt: Schmäh und Reflexion verbindend, macht sich „ChatGPT Gone Wild“ (s)einen Reim auf den Geist aus der Maschine.

Wasserturm Favoriten, 4.8., 18.30

Mortarapark, 5.8., 18.30

Zwei Generationen Austro-Kabarett

Josef Hader ist seit gefühlt 100 Jahren der stoischste lustigste Österreicher, ob als Schauspieler, Kabarettist, Autor oder Filmregisseur. Am letzten Kultursommer-Abend dieser Saison führt er draußen in Liesing Schmäh; der 61-Jährige kredenzt Häppchen seines aktuellen Programms „Hader on Ice“. Dass österreichisches Kabarett keine Domäne älterer Männer sein muss, demonstriert bei dieser Gelegenheit Maria Muhar: Die 37-jährige Autorin und Kabarettistin unterzieht die Gegenwart und das Patriarchat im Stück „Storno“ einer kritischen Begutachtung.

Meischlgasse ASK Erlaa, 13.8., 20.00

„Queer & Fresh“ mit Conchita und Gästen

Tom Neuwirth wurde im staatlich-rechtlichen Casting-TV erstmals auffällig, als queere Diva mit Bart gewann der Oberösterreicher dann 2014 unter dem Namen Conchita Wurst den Eurovision Song Contest. Die Conchita ist zwischendurch ebenso aus dem Repertoire verschwunden wie die Lust an dick auftragenden Balladen; unter dem schlichteren Namen Wurst erschien 2019 ein Elektropop-Album. Zum Kultursommer-Abschluss ist jetzt wieder Conchita Wurst am Start, bei „Queer & Fresh Vol. 2“ spielen dazu noch zwei weitere Acts, Aygyul und Lukas Oscar.

Wasserturm Favoriten, 13.8., 18.30

Ein Solo für Elfriede Jelinek

Birgit Fuchs, früher Gesundheitsmanagerin und jetzt im zweiten Bildungsweg Schauspielerin, hat Elfriede Jelineks Text „Begierde und Fahrerlaubnis“ von 1986 zu einer intensiven Solotheater-Performance umgeformt. Man möge sich von der Wortgewalt der Nobelpreisträgerin nicht einschüchtern lassen, steht auf der Kultursommer-Website: „Es geht nicht immer darum, alles zu verstehen, sondern in sich hineinzuspüren, was das Erlebte mit und in einem macht.“

Mühlschüttelpark, 10.8., 20.00, sowie Herderpark, 12.8., 20.00

Queere Geschichte(n)

„Homolobby“ könnte der Titel eines Kabarettabends sein, ebenso auch ein hässlicher Begriff aus einer rechten Kampfrede. Hier freilich gilt: weder noch. In anregend lebendig angelegter Form geht der so überschriebene Abend in einer Mischung aus Lesung, Musik, Drag-Show, Polittalk, Hörspiel und Show den Biografien vergessener queerer Opfer sowie von Superheld:innen unter dem Regenbogen nach – von der NS-Zeit bis heute.

Währinger Park, 8.7., 18.30

Schwarzkitteltanz à la 1981

Das austro-türkische Duo Zack Zack Zack agiert äußerst pragmatisch. „Album 1“ nannten die zwei Wiener ihr Debüt, der tolle Nachfolger heißt, genau, „Album 2“. Dem Schwarzkittel-New-Wave-Sound der Zeit um 1980 verpflichtet, ertönt hier forscher, mehrsprachiger Gesang; eine Portion Arabesque veredelt den Mix aus Maschinenbeats, Bass und Gitarre. Bad Vibes für einen guten Sommerabend – top!

Mortarapark, 22.7., 20.00

Schwermut mit Balkantouch

„Trip Hop paniert in jugoslawischen Schnulzen“: Im Ranking pointierter Stil-Kurzbeschreibungen hat Nikolaj Efendi die Nase weit vorn. Der Kärntner Slowene (Jg. 1986) ist im Bandformat sowie solo aktiv und komponiert zudem Theatermusik. Sein neues Album „Dovolj“ versteht er als „eine Hommage an das Behalten von Zuversicht in einer Zeit, die uns vom Gegenteil zu überzeugen versucht“.

Wasserturm Favoriten, 3.8., 18.30

Mozart, der alte Austropopper

Mit dem Begriff „Austropop“ wird immer wieder Schindluder getrieben. Nennen die Wiener(lied) Sängerin Agnes Palmisano und der Pianist Paul Gulda ein Duoprogramm nun „250 Jahre Austropop – Von Mozart bis Molden“, droht aber nur auf den ersten Blick Beliebigkeitsgefahr. Populäres schnitzelländisches Liedgut erhält neue Texte aus Guldas Feder verpasst; mit Trübsal ist dabei nicht zu rechnen.

Herderpark, 5.8., 20.00

Marianne Fritz: Gespräch & Gesang

Im Winter haben es Barbara Zeman und Clemens Setz mit Schnee lustig, wie das Foto oben beweist. Im Sommer suchen die für ihre Freude am Denksport bekannten heimischen Autorenmenschen das literarisch-intellektuelle Vergnügen: Im Gespräch ergründen sie bei „The Die Schwerkraft der Verhältnisse Night“ das komplexe Werk der Schriftstellerin Marianne Fritz (1948–2007), ein eigens gegründeter Chor steuert passendes Liedgut bei.

Herderpark, 15.7., 18.30