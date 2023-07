„Kerzerln anzünden hilft gar nichts“

Mit seiner profunden, in seinem Opus magnum „Die Antiquiertheit des Menschen“ niedergelegten Technikkritik avancierte Günther Anders zum Vordenker der Anti-Atomkraft-Bewegung. Im Angesicht der drohenden und als Möglichkeit nicht mehr aus der Welt zu schaffenden Apokalypse setzte der auch literarisch ambitionierte Philosoph freilich alles daran, diese zu verhindern. In Wien, wo er seit seiner Rückkehr aus dem amerikanischen Exil lebte, wurde ihm das FORVM zur publizistischen Heimat, seitdem Gerhard Oberschlick im Jahr 1982 begonnen hatte, als Blattmacher die inhaltliche Linie der Zeitschrift zu bestimmen, und so gut wie in jedem Heft einen Text von Anders veröffentlichte.