Pest oder Putin

Als der KGB-Offizier Wladimir Wladimirowitsch 1990 in Dresden seine Koffer packte, muss er gedacht haben, er träume. In Berlin war die Mauer gefallen. Danach zerbröselte auch die Macht in Moskau. Rundum erklärten sich Republiken für unabhängig und beförderten die Sowjetunion auf den Misthaufen der Geschichte. Für Wladimir Wladimirowitsch Putin ein Albtraum. Wie der spätere Präsident der Russischen Föderation im Jahr 2005 vor dem russischen Parlament sagte, war das für ihn „die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts“.