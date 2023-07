„Stoppt diese Pläne!“

Vor einem Jahr haben hier noch 30 Theatergruppen geprobt“, sagt Wolfgang Veit, 72, und zeigt auf ein Backsteingebäude mit hohen Glasfenstern. Heute steht das Haus leer. Die Fassade des massiven Gebäudes ist leicht abgebröckelt. Die historische Wäscherei, versteckt zwischen hohen Schwarzkiefern im Osten des Otto-Wagner-Areals, umwuchert jetzt wildes Grün. Bald sollen Bagger anrollen.

Dann sollen 42 Wohnungen in dem Gebäude, Pavillon 55, Platz finden. Die Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft (Gesiba) will den früheren Waschraum in kleine Einheiten unterteilen und zur Miete anbieten. Unbefristet. Öffentlich zugänglich ist der Pavillon damit nicht mehr, dabei hätte er ein Kulturraum werden sollen. Und historisch erhalten ist das Gebäude mit den neuen Mietern schon gar nicht. „Eine Frechheit“, sagt Veit. „Die Gesiba hält sich nicht an die Vereinbarung des größten Bürgerbeteiligungsverfahrens der Stadtgeschichte. Sie profitiert von den Wohnungen, während der Bürgermeister einfach zuschaut.“