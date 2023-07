Aale fahren mit: Sentimentale Zeitreise zu den Pflichtstationen eines Franchise

Yesterday belongs to us!", sagt hier ein Altnazi-Archäologen-Schurke (Mads Mikkelsen), dem die Zeitreise glückt. Über Zeitliches sprach auch Harrison Ford vor dem Start seines fünften, finalen Einsatzes als Indiana Jones: "When I'm gone, he's gone." Ford ist 80, circa so alt wie -nicht Indiana Jones, aber wie der Old-Hollywood-Abenteuer-Exotismus (etwa "Gunga Din", 1939), der diesem Franchise als Vorbild diente, als es 1981 begann. Damals noch ohne Indy im Titel: "Raiders of the Lost Ark", die ark, hebräische Bundeslade, umgetitelt in "Jäger des verlorenen Schatzes" im Synchrondeutsch der Nach-Nazi-Länder. Teenies wie ich (und viele andere) amüsierten sich über vorschriftsmäßig augenzwinkernde Action nach Art von Stationenlauf-Games (Schatzkammer-Todesfallen!) in Kolonialkulisse; manche Leute sagten ein Wort, das mit P beginnt und mit ostmoderne endet. Hinzu kam die Ahnung, dass Indys lakonisches Erschießen und beherztes Herumbosseln von Menschen mit Turban oder Schleier rassistisch war. Gar so anders ist es in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" auch nicht.